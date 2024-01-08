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Çin, İngiliz istihbaratı adına casusluk yapan bir kişiyi tutukladı - Son Dakika
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Çin, İngiliz istihbaratı adına casusluk yapan bir kişiyi tutukladı

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, İngiliz istihbaratı adına casusluk yaptığı tespit edilen bir kişiyi tutukladığını açıkladı. Tutuklanan kişinin İngiliz istihbarat kuruluşu MI6 adına çalıştığı ve bir uluslararası danışmanlık şirketinin yöneticisi olduğu belirtildi. Kişinin Çin'e yaptığı ziyaretler sırasında devlet sırrı niteliğindeki belgeleri ele geçirerek MI6'ye aktardığı iddia edildi. Bu olay, Çin'in Casuslukla Mücadele Yasası'nda yapılan değişikliklerin ardından gerçekleşti.

Çin, İngiliz istihbaratı adına casusluk yapan bir kişiyi tutukladı
08.01.2024 - 17:29,
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Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, İngiliz istihbaratı adına faaliyet yürüten bir "üçüncü ülke vatandaşını" tutukladığını açıkladı.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, soyadının "Huang" olduğu iddia edilen üçüncü ülke vatandaşının İngiliz istihbarat kuruluşu MI6 adına casusluk yaptığının tespit edildiği ve soruşturulduğu belirtildi.

Çin'deki bir uluslararası danışmanlık şirketinin yöneticisi olduğu ifade edilen Huang'ın, 2015 yılında MI6 ile ilişki kurarak "istihbarat işbirliğine" girdiği, İngiltere'de ve diğer ülkelerde eğitim aldığı, özel casusluk cihazları edindiği ileri sürüldü.

Huang'ın, istihbarat toplamak üzere birçok kez Çin'i ziyaret ettiği, bu ziyaretler sırasında devlet sırrı niteliğinde gizlilik içeren ve istihbarat değeri olan belgeleri ele geçirerek MI6'e aktardığı savunuldu.

Çin'de MI6 adına istihbarat elemanı bulmak üzere de çalıştığı öne sürülen Huang'ın faaliyetlerinin tespit edilmesinin ardından yakalandığı, yasalara uygun olarak adli soruşturmaya tabi tutulduğu, bu süreçte konsolosluk ziyaretleri ve yasal haklarının sağlandığı kaydedildi.

Bakanlığın paylaşımında casuslukla suçlanan şahsın kimliğine dair detay verilmezken, hangi danışmanlık şirketinde çalıştığı da belirtilmedi.

İlk kez MI6'in adı geçiyor

Devlet Güveliği Bakanlığı, paylaşımıyla, ilk kez İngiliz istihbarat kuruluşu MI6'in Çin'deki faaliyetlerine işaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabında daha önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı öne sürülen kişilerin yakalandığına dair paylaşımlar yer almıştı.

10 Ağustos 2023'te Çin'de kamuya ait bir silah şirketinin 52 yaşındaki çalışanının casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı, zanlının İtalya'da öğrenim görürken CIA için çalışmaya başladığı öne sürülmüştü.

21 Ağustos 2023'te Çin'de 39 yaşındaki bir bakanlık yetkilisinin CIA adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına altına alındığı, soyadının "Hao" olduğu belirtilen şahsın Japonya'da öğrenimini sürdürürken CIA tarafından "işe alındığı" iddia edilmişti.

Casuslukla Mücadele Yasası'ndaki değişiklik

Çin'de Casuslukla Mücadele Yasası'nda Temmuz 2023'te yürürlüğe giren değişiklikle, devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin tanımı muğlaklaştırılırken adli makamlara istihbarata karşı koyma konusunda geniş soruşturma yetkilileri tanınmıştı.

Yasal değişikliğin ardından ülkede faaliyet gösteren uluslararası danışmanlık şirketlerinin ofislerine baskınlar düzenlenmiş, şirketler bilgi toplama usullerine ilişkin soruşturma ve cezalarla karşılaşmıştı.

Kaynak: AA
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