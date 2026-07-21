Çin, İngiltere ile İşbirliğini Genişletmeyi Hedefliyor

Çin, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham döneminde iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın brifinginde bir gazetecinin İngiltere'deki yeni hükümetle ilgili sorusunu yanıtladı.

Çin Başbakanı Li Çiang'ın Burnham'a bir tebrik mesajı gönderdiğini belirten Lin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekti.

Lin, "Çin, karşılıklı saygı ve farklılıkların uygun şekilde ele alınması temelinde İngiltere ile karşılıklı ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi ve ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlemesini birlikte sağlamayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.