Çin, inovasyonun getirilerini dünyayla paylaşma kararlılığını yineledi - Son Dakika
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Çin, inovasyonun getirilerini dünyayla paylaşma kararlılığını yineledi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesinin inovasyonun getirilerini dünyayla paylaşmaya kararlı olduğunu ve inovasyonda asla tekelleşme niyeti gütmediğini söyledi. Mao, dünyanın en büyük 100 inovasyon kümesinden 25'ine ev sahipliği yapan Çin'in sunduğu fırsatların tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, birlikte gelişmek üzere inovasyonun getirilerini dünyayla paylaşmaya kararlı olduklarını söyledi.

Mao, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in inovasyonunun dünyaya sunduğu fırsatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün son Küresel İnovasyon Endeksi'ne göre dünyanın en büyük 100 inovasyon kümesinden 25'ine sahip olan Çin, art arda dördüncü kez en fazla kümeye ev sahipliği yapan ülke oldu. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou ise art arda ikinci kez dünyada birinci sırada yer alarak küresel liderliğini korudu. İnovasyonun artık Çin'in kalkınmasının ana motoru haline geldiği ve dünyanın, Çin'deki inovasyonun yarattığı getiriler ve fırsatları dikkate alması gerektiği ifade ediliyor.

"Açıklanan sıralamaları gördüm" diyen Mao, inovasyonun Çin'in sürdürülebilir ekonomik performansı ve hızla artan endüstriyel rekabet gücü için kilit öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Çin'in inovasyonunun tüm ülkeler için fırsatlar yarattığını belirten Mao, giderek daha fazla yabancı firmanın Çin'de araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyeti yürütmeyi tercih ettiğini ve Çin'in devasa pazarından yararlanarak küresel rekabette öne çıktığını kaydetti.

Mao, "Çin, inovasyonda asla tekelleşme niyeti gütmemektedir" diye vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, inovasyonun getirilerini dünyayla paylaşma kararlılığını yineledi - Son Dakika

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