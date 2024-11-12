Çin İtalya’dan 56 Kültürel Eserini Aldı - Son Dakika
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Çin İtalya’dan 56 Kültürel Eserini Aldı

Çin, İtalya'dan kaybolan 56 kültürel eserin iadesini memnuniyetle karşıladı.

12.11.2024 16:49
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BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uzun yıllardır yabancı ülkelerde bulunan Çin'e ait kayıp 56 parça kültürel eserin iadesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İtalya'nın kültürel mirası koruma ve kayıp eserlerin ait olduğu ülkelere iadesini teşvik etme konusundaki sorumluluğunu takdir ettiklerini söyledi.

Lin, söz konusu açıklamayı pazartesi günü, iki ülke arasında kültürel eserlerin iadesine yönelik işbirliği hakkındaki yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşinin, birkaç gün önce İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve kızı Laura Mattarella ile birlikte iade edilen eserleri incelediğini belirten Lin, bunun Çin ve İtalya liderlerinin 2019'da eserlerin geri dönüşüne yönelik işbirliğinin sonuçlarına tanıklık etmelerinden bu yana gerçekleştirilen bu türden ikinci etkinlik olduğunu sözlerine ekledi. Sözcü, "Eserlerin iadesi, Çin-İtalya dostluğunun canlı bir örneği olup İtalya'nın Çin'in kültürel mirasına duyduğu saygıyı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Lin, kayıp eserlerin bulunması ve iadesi konusunda sağlam bir işbirliği yürüten Çin ve İtalya'nın son yıllarda verimli sonuçlar elde ettiğini kaydetti.

Söz konusu kültürel eser koleksiyonunun Çin'e iadesine ilişkin işbirliği, Ekim 2022'de iki ülkenin yetkili makamları tarafından tarihi eserlerin yasadışı ithalat ve ihracatını önlemeyi amaçlayan ikili anlaşma çerçevesinde başlatıldı. Lin, Çin tarafından sağlanan tespit ve yasal dayanakları dikkate alarak, İtalya'nın kalıntıları Çin'e iade etmeye karar verdiğini söyledi.

Sözcü, yetkili makamların iade edilen eserlerin korunması, restorasyonu, araştırılması ve sergilenmesi konularını görüştüklerini de sözlerine ekledi.

Lin, "Tarihi eserlerin iadesi ve diğer alanlarda diyaloğu ve tatbiki işbirliğini sürdürmek, iki medeniyet arasındaki etkileşimi ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve Çin-İtalya kapsamlı stratejik ortaklığının derinleşmesini ilerletmek üzere İtalya ile birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin İtalya’dan 56 Kültürel Eserini Aldı - Son Dakika

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