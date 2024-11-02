Çin İthalat Fuarı\'na Yoğun İlgi

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İSTANBUL, 2 Kasım (Xinhua) -- Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na geniş katılımın, işbirliğini arttırmaya yönelik ortak bir kararlılığı yansıttığını söyledi.

Sadece gelişmiş ülkelerin değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler ile Küresel Güney'den en az gelişmiş ülkelerin de Çin'deki ticaret fuarlarına aktif olarak katılım sağladığını belirten Çolakoğlu, "Çin ürünlerini tanıtmak ve aynı zamanda diğer ülkelerin ürünlerini Çin pazarına sokmak için diğer ülkelerle çok dinamik etkileşim söz konusu. Bu bağlamda Çin, diğer ülkelerle çok daha dengeli ekonomik ortaklıklara önem veriyor" ifadelerini kullandı.

Fuar, 152 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan temsilcileri çekerken, Fortune Global 500 listesindeki 297 şirket ve sektör liderinin katılım sağlayacağı etkinlik yeni bir rekora imza attı.

Fuar, 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek.