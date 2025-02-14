Çin-Japon Ortaklığıyla Alüminyum Fabrikası Açıldı - Son Dakika
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Çin-Japon Ortaklığıyla Alüminyum Fabrikası Açıldı

Çin-Japon Ortaklığıyla Alüminyum Fabrikası Açıldı

Şanghay'da Kobelco Baosteel Automotive Aluminum Rolled Products şirketi açıldı, işbirliği arttı.

14.02.2025 16:08
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SHANGHAİ, 14 Şubat (Xinhua) -- Otomotiv alüminyum levhaları konusunda uzmanlaşmış bir Çin- Japon ortak girişimi olan Kobelco Baosteel Automotive Aluminum Rolled Products şirketinin resmi açılışı Shanghai'da yapıldı. Perşembe günü gerçekleştirilen etkinlik, otomotiv malzemeleri sektöründe Çinli ve Japon işletmeler arasındaki işbirliğinin arttığını ortaya koydu.

Çin'in Baoshan Iron and Steel Şirketi (Baosteel), Baowu Aluminum Technology Şirketi ve Japon Kobe Steel şirketleri tarafından ortaklaşa kurulan şirketin kayıtlı sermayesi yaklaşık 1 milyar yuan (yaklaşık 139,4 milyon ABD doları).

Çin ve Japonya'dan eşit yatırım alan ortak girişim, otomobil üreticilerine çevre dostu alüminyum levhalar tedarik edecek.

Otomotiv endüstrisinde alüminyum, araçların hafifletilmesinde kritik bir rol oynarken, elektrikli araç üretimindeki hızlı artış da önemli bir pazar fırsatı sunuyor. Çin'in otomotiv alüminyum levha talebi 2024'te 442.000 ton iken 2027'ye kadar 657.000 tona yükselmesi bekleniyor.

Şirket, Baosteel ve Kobe Steel'in teknolojik uzmanlığından, üretim verimliliğinden ve küresel pazar stratejisinden yararlanarak üst düzey otomotiv alüminyum levha tedarikini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Baosteel Yönetim Kurulu Başkanı Zou Jixin, ortak girişimin Çin-Japon stratejik işbirliğini güçlendirdiğini, sektörün yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya geçişiyle uyum sağlarken tamamlayıcı avantajları teşvik ettiğini söyledi.

Bu girişim, Çin'in otomotiv sektörüne artan yabancı yatırım trendinin bir parçası olarak görülürken, Shanghai önemli bir üs olarak öne çıkıyor.

Şubat ayının başlarında, Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, Shanghai'da tamamen kendi mülkiyetinde olacak yeni bir elektrikli araç üretim tesisi kurma planlarını duyururken; ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Megapack enerji depolama bataryaları üretimi için kurulan yeni Megafactory'si de salı günü Shanghai'da üretime başladı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Shanghai, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Çevre, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Japon Ortaklığıyla Alüminyum Fabrikası Açıldı - Son Dakika

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