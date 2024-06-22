Çin, Japonya'nın Çin merkezli şirketlere uyguladığı yaptırımları reddetti - Son Dakika
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Çin, Japonya'nın Çin merkezli şirketlere uyguladığı yaptırımları reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın Çin merkezli şirketlere uyguladığı tek taraflı yaptırımları esefle karşıladıklarını ve reddettiklerini söyledi. Lin, Çin'in uluslararası hukukta yeri olmayan bu yaptırımlara kararlılıkla karşı çıktığını ve haklı pozisyonunu savunmak için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

22.06.2024 09:48
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BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın Çin merkezli şirketlere uyguladığı ve uluslararası hukukta yeri olmayan tek taraflı yaptırımları son derece esefle karşıladıklarını ve kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Lin, Cuma günkü olağan basın toplantısında Japonya'nın Çin merkezli şirketlere yönelik ticari kısıtlamaları hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Japonya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile iş yapan kişi ve gruplara yönelik yeni yaptırım serisi kapsamında Çin merkezli şirketlere ticari kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

"Haberleri not ettik" diyen Lin, Çin'in uluslararası hukukta yeri olmayan tek taraflı yaptırımlara kararlılıkla karşı çıktığını ve Rusya ile eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde normal ticari ve ekonomik işbirliği yürütmenin Çin'in yasal hakkı olduğunu vurguladı. Sözcü, bu tür bir işbirliğinin diğer taraflarca zedelenmemesi yahut baltalanmaması gerektiğini belirtti.

Lin, Çin'in haklı pozisyonunu göz ardı eden Japonya'nın yasadışı tek taraflı yaptırımlar uygulayarak malum bir ülkenin izinden gittiğini söyledi.

Sözcü, "Meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunmak üzere gereken tüm önlemleri alacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua

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