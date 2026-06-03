Çin, Japonya'nın Silahlanmasını Eleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Japonya'nın Silahlanmasını Eleştiriyor

Çin, Japonya\'nın Silahlanmasını Eleştiriyor
03.06.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın silahlanma hamlelerinin meşru olmadığını vurguladı.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın yeniden silahlanma hamlelerinin kelime oyunlarıyla aklanamayacağını söyledi.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanlığı sözcüsünün kısa süre önce yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, Japonya'nın yurtdışındaki askeri konuşlanmalarını kolektif meşru müdafaa hakkının kullanılması olarak sunduğunu, saldırı kapasitesini artırmasını karşı saldırı kabiliyeti edinimi adı altında gizlediğini ve öldürücü silah ihracatını da sözde "ekipman teknolojisi işbirliği" kılıfına soktuğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Savunma, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Japonya'nın Silahlanmasını Eleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
Serdal Adalı gözünü kararttı Transfere tam 200 milyon Euro Serdal Adalı gözünü kararttı! Transfere tam 200 milyon Euro

17:30
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
17:05
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
16:44
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 17:46:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin, Japonya'nın Silahlanmasını Eleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.