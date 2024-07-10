Çin, Japonya ve ABD'den ithal edilen fiber optik kalıplarına anti-damping vergileri uygulamaya devam edecek

Güncel

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Devlet Konseyi Gümrük Komisyonu'nun Japonya ve ABD'den ithal edilen fiber optik kalıplarına anti-damping vergileri uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce yayımlanan anti-damping soruşturma raporuna dayanılarak verilen nihai karara göre, vergilerin Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl boyunca uygulanacağını duyurdu. Konuyla ilgili anti-damping soruşturması 2023'te açılmıştı.

Japonya'dan yapılan ithalata yüzde 14,4 ila 31,2 arasında değişen oranlarda vergi uygulanırken, ABD'den yapılan ithalat ise yüzde 17,4 ile 41,7 arasında değişen oranlarda vergiye tabi olacak.

Çin, Ağustos 2015'te Japonya ve ABD'den ithal edilen fiber kalıplarına 2 yıllığına anti-damping vergileri uygulamaya başlamış ve 2018 yılında da bu önlemleri 5 yıl daha sürdürme kararı almıştı.

Bakanlık, "Anti-damping önlemleri sonlandırılırsa, Japonya ve ABD menşeli fiber optiklerde damping olasılığı devam edebilir yahut tekrarlanabilir. Bu ise Çin'in fiber optik kalıp sektörüne zarar verme potansiyeli içeriyor dedi.

Fiber optik kalıpları temel olarak, çeşitli türdeki optik kablolarda sinyal aktarımında işe yarayan fiber optiklerin imalatında kullanılıyor.