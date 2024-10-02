Çin, Japonya ve Güney Kore'den Çevre İşbirliği

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JEJU, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu (solda), Güney Kore Çevre Bakanı Kim Wan-sup (ortada) ve Japonya Çevre Bakanı Shintaro Ito, Güney Kore'nin Jeju kentinde düzenlenen Çin, Japonya ve Güney Kore 25. Üçlü Çevre Bakanları Toplantısı'nda (TEMM25) ortak bir bildiri imzaladı, 29 Eylül 2024.

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen toplantıda, iklim değişikliği, deniz ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi ortak endişe kaynağı olan çevre konuları görüşüldü. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)