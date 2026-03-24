Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Japonya'ya Büyükelçiliğe Saldırı Nedeniyle Protesto Gönderdi

24.03.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Japonya'daki büyükelçiliğine yapılan saldırı sonrası ciddi bir protesto iletti ve açıklama talep etti.

TOKYO, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, bir Japon vatandaşının büyükelçiliğe zorla girmesinin ardından Japon tarafına diplomatik kanallardan ciddi girişimlerde bulunarak güçlü protesto iletti ve Japonya'dan sorumlu bir açıklama yapma talebinde bulundu.

Büyükelçilik, "Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde görevli subay" olduğunu iddia eden bir kişinin, salı günü sabah saatlerinde bir duvarı aşarak büyükelçiliğe zorla girdiğini ve Çinli diplomatik personeli öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

Büyükelçilik, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ciddi şekilde ihlal eden ve büyükelçilik personelinin ve büyükelçilik binasının güvenliğine ciddi tehdit oluşturan olayı, nitelik ve etki açısından son derece ciddi bir eylem diye niteledi.

Olayın, Japonya'da aşırı sağ ideoloji ve güçlerin hızla yayıldığını ve Öz Savunma Kuvvetleri'nin kontrolsüz genişlemesinin oluşturduğu tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, uluslararası toplumun bu durum karşısında yüksek teyakkuza geçmesi gerektiği ifade edildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik kanallardan ciddi girişimlerde bulunarak güçlü protesto ilettiklerini belirten büyükelçilik, Japon tarafına derhal kapsamlı bir soruşturma yürütme, olaya karışanları ağır şekilde cezalandırma ve Çin tarafına sorumlu bir açıklama yapma çağrısı yaptı.

Büyükelçilik Japonya'ya, Çin'in hem diplomatik ve konsolosluk personeli ve binalarının hem de ülkedeki vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve benzer olayların tekrar yaşanmasını önlemek üzere etkili önlemler alma çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Japonya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:32:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.