Çin, Japonya'ya Büyükelçiliğe Saldırı Nedeniyle Protesto Gönderdi

TOKYO, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, bir Japon vatandaşının büyükelçiliğe zorla girmesinin ardından Japon tarafına diplomatik kanallardan ciddi girişimlerde bulunarak güçlü protesto iletti ve Japonya'dan sorumlu bir açıklama yapma talebinde bulundu.

Büyükelçilik, "Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde görevli subay" olduğunu iddia eden bir kişinin, salı günü sabah saatlerinde bir duvarı aşarak büyükelçiliğe zorla girdiğini ve Çinli diplomatik personeli öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

Büyükelçilik, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ciddi şekilde ihlal eden ve büyükelçilik personelinin ve büyükelçilik binasının güvenliğine ciddi tehdit oluşturan olayı, nitelik ve etki açısından son derece ciddi bir eylem diye niteledi.

Olayın, Japonya'da aşırı sağ ideoloji ve güçlerin hızla yayıldığını ve Öz Savunma Kuvvetleri'nin kontrolsüz genişlemesinin oluşturduğu tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, uluslararası toplumun bu durum karşısında yüksek teyakkuza geçmesi gerektiği ifade edildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik kanallardan ciddi girişimlerde bulunarak güçlü protesto ilettiklerini belirten büyükelçilik, Japon tarafına derhal kapsamlı bir soruşturma yürütme, olaya karışanları ağır şekilde cezalandırma ve Çin tarafına sorumlu bir açıklama yapma çağrısı yaptı.

Büyükelçilik Japonya'ya, Çin'in hem diplomatik ve konsolosluk personeli ve binalarının hem de ülkedeki vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve benzer olayların tekrar yaşanmasını önlemek üzere etkili önlemler alma çağrısında da bulundu.