Çin, Japonya'yı barışa dayalı kalkınma yoluna bağlı kalmaya çağırdı - Son Dakika
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Çin, Japonya'yı barışa dayalı kalkınma yoluna bağlı kalmaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın askeri ve güvenlik eylemlerinin yakından takip edildiğini belirterek, Japonya'yı barışa dayalı kalkınma yoluna bağlı kalmaya çağırdıklarını söyledi.

30.03.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
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BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'yı barışa dayalı kalkınma yoluna bağlı kalmaya çağırdıklarını söyledi.

Sözcü, söz konusu açıklamayı Cuma günkü olağan basın toplantısında Japonya parlamentosunun savunmaya ayrılan 7,95 trilyon yenlik rekor düzeydeki 2024 mali yılı bütçesini onayladığına ilişkin haberler üzerine yaptı.

Lin, çok da uzak olmayan askeri saldırganlık tarihi dikkate alındığında Japonya'nın askeri ve güvenlik eylemlerinin, Asyalı komşuları ve uluslararası toplum tarafından yakın şekilde takip edildiğini belirtti.

Son yıllarda Japonya'nın güvenlik politikalarında önemli düzeyde değişikliklere gittiğini, her yıl savunma bütçesini artırdığını, sürekli olarak silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşettiğini ve askeri alanlarda ilerleme peşinde koştuğunu kaydeden Lin, bu eylemlerin hem Japonya'nın Asyalı komşularının hem de uluslararası toplumun dikkatini çektiğini ve Japonya'nın tamamen savunma amaçlı bir politikaya ve barışa dayalı kalkınma yoluna bağlılık konusundaki samimiyetinin sorgulanmasına yol açtığını söyledi.

Lin, "Japonya'yı komşu ülkelerin güvenlik endişelerine ciddiyetle saygı göstermeye, kendi saldırganlık tarihi konusunda derinlemesine düşünmeye, kendini barışa dayalı kalkınma yoluna adamaya ve Asyalı komşuları ile uluslararası toplumun güvenini daha fazla kaybetmemeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Japonya'yı barışa dayalı kalkınma yoluna bağlı kalmaya çağırdı - Son Dakika

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