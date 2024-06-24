Çin, Kaliteli Yeni Üretici Güçler Arayışında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Kaliteli Yeni Üretici Güçler Arayışında

Çin'in kaliteli yeni üretici güçler arayışına ilişkin düzenlenen tartışma platformunda sektör duayenleri, bu arayışın altında yatan fırsatları ele aldı. Çin'in inovasyon odaklı kalkınma ve sanayi yapısını güncelleme kararlılığını yansıtan kaliteli yeni üretici güçler, yüksek teknoloji ve inovasyon içeriyor. Bu güçlerin insanlar için büyük bir adım olacağı ve çevre dostu bir tarzda ürünler ortaya koyabileceği belirtiliyor.

24.06.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan tartışma platformu 6. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan sektör duayenleri, Çin'in kaliteli yeni üretici güçler arayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bunun altında yatan fırsatları ele aldı.

Londra'da yaşayan ve uzun yıllardır Çin konusunda uzman olan Keith Bennett, kaliteli yeni üretici güçler kuramını hiçbir ülkenin Çin kadar net ve bilimsel şekilde ortaya koymadığını söyledi.

Kahire Üniversitesi'nde Çin işleri uzmanı olan araştırmacı Ahmed El-Hüseyni, kaliteli yeni üretici güçler kavramının, kitlesel üretim ve "Çin Malı" kavramlarından "Çin İnovasyonu" kavramına dönüşmekte olduğunu belirtti.

The Guardian gazetesi Tanzanya Dış Haberler Baş Editörü Benjamin Mgana, Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri devreye sokmasının, ülkenin inovasyon odaklı kalkınmayı teşvik etme ve sanayi yapısını güncelleme kararlılığını yansıttığını ifade etti.

Kaliteli yeni üretici güçlerin yüksek teknoloji ve inovasyon içerdiğini kaydeden Xi'an Micromach Teknoloji şirketi Genel Müdür Yardımcısı Wang Zi, bunun üretim kalitesi ve verimliliğini geliştirebileceğini ve aynı zamanda sanayi kalkınmasındaki büyük sorunları çözmek üzere yeni teknolojileri gündeme getirebileceğini ifade etti.

Avrupa-Asya Merkezi Eş Başkanı ve Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Erik Solheim, "Bu yeni, yüksek kaliteli, yüksek teknolojili üretici güçlerin insanlar için ileriye doğru büyük bir adım olacağı ve çok daha iyi ve düşük maliyetli ürünler ortaya koyabileceği konusunda iyimserim. Üstelik bunu çok daha çevre dostu bir tarzda yapabiliriz" dedi.

Çin- Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Müdürü Ronnie Lins ise Çin'in kaliteli yeni üretici güçler geliştirmesinin küresel ekonomide kayda değer etkiler yaratarak, çeşitli sektör ve endüstrilerde inovasyon ve rekabet gücünü etkileyebileceğini ifade etti.

İlk olarak 2023 yılında ortaya konulan kaliteli yeni üretici güçler kavramı, geleneksel ekonomik büyüme modeli ile üretkenlik geliştirme yollarından bağımsız olarak gelişmiş üretkenliği ifade ediyor. Bu kavram yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek kalite niteliklerini içeriyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kaliteli Yeni Üretici Güçler Arayışında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 20:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Kaliteli Yeni Üretici Güçler Arayışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement