Çin, Kaliteli Yeni Üretici Güçler Arayışında

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BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan tartışma platformu 6. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan sektör duayenleri, Çin'in kaliteli yeni üretici güçler arayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bunun altında yatan fırsatları ele aldı.

Londra'da yaşayan ve uzun yıllardır Çin konusunda uzman olan Keith Bennett, kaliteli yeni üretici güçler kuramını hiçbir ülkenin Çin kadar net ve bilimsel şekilde ortaya koymadığını söyledi.

Kahire Üniversitesi'nde Çin işleri uzmanı olan araştırmacı Ahmed El-Hüseyni, kaliteli yeni üretici güçler kavramının, kitlesel üretim ve "Çin Malı" kavramlarından "Çin İnovasyonu" kavramına dönüşmekte olduğunu belirtti.

The Guardian gazetesi Tanzanya Dış Haberler Baş Editörü Benjamin Mgana, Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri devreye sokmasının, ülkenin inovasyon odaklı kalkınmayı teşvik etme ve sanayi yapısını güncelleme kararlılığını yansıttığını ifade etti.

Kaliteli yeni üretici güçlerin yüksek teknoloji ve inovasyon içerdiğini kaydeden Xi'an Micromach Teknoloji şirketi Genel Müdür Yardımcısı Wang Zi, bunun üretim kalitesi ve verimliliğini geliştirebileceğini ve aynı zamanda sanayi kalkınmasındaki büyük sorunları çözmek üzere yeni teknolojileri gündeme getirebileceğini ifade etti.

Avrupa-Asya Merkezi Eş Başkanı ve Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Erik Solheim, "Bu yeni, yüksek kaliteli, yüksek teknolojili üretici güçlerin insanlar için ileriye doğru büyük bir adım olacağı ve çok daha iyi ve düşük maliyetli ürünler ortaya koyabileceği konusunda iyimserim. Üstelik bunu çok daha çevre dostu bir tarzda yapabiliriz" dedi.

Çin- Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Müdürü Ronnie Lins ise Çin'in kaliteli yeni üretici güçler geliştirmesinin küresel ekonomide kayda değer etkiler yaratarak, çeşitli sektör ve endüstrilerde inovasyon ve rekabet gücünü etkileyebileceğini ifade etti.

İlk olarak 2023 yılında ortaya konulan kaliteli yeni üretici güçler kavramı, geleneksel ekonomik büyüme modeli ile üretkenlik geliştirme yollarından bağımsız olarak gelişmiş üretkenliği ifade ediyor. Bu kavram yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek kalite niteliklerini içeriyor.