Çin, Kalkınmayı Evrensel Hak Olarak Savundu - Son Dakika
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Çin, Kalkınmayı Evrensel Hak Olarak Savundu

BM'de konuşan Fu Cong, kalkınmanın tüm ülkelerin hakkı olduğunu ve tek taraflılığa karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

23.04.2025 20:22
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NEW Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, "Kalkınma, tüm ülkelerin evrensel hakkıdır, birkaçının ayrıcalığı değildir. Kalkınmanın meyveleri, her ülkeye ve her bireye giderek daha adil bir şekilde fayda sağlamalıdır." dedi.

Çin Daimi Temsilciliği, "Tek taraflılığın etkisi ve uluslararası ilişkilerde zorbalık" temasıyla BM Güvenlik Konseyi'ni gayriresmi topladı.

Burada konuşma yapan Fu, "Bugün, 80 yıl sonra, dünya yeni bir çalkantı ve dönüşüm sürecine girmiştir. Tek taraflılık yükselişte ve zorbalık uygulamaları yaygınlaşmakta. Bu durum, BM merkezli uluslararası sistemi ciddi şekilde etkilemekte, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni açıkça hedef almakta, sürdürülebilir kalkınmanın temelini aşındırmakta ve dünya barışını ve istikrarını tehdit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle son dönemde, ABD'nin çeşitli gerekçelerle tüm ticaret ortaklarına gümrük tarifeleri uyguladığını anımsatan Fu, bu durumun tüm ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ağır biçimde çiğnediğini kaydetti.

Fu, aynı zamanda ABD'nin uygulamalarının kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ciddi şekilde zayıflattığını ve küresel ekonomik düzeni, karşılıklılık ve adalet kisvesi altında ağır biçimde bozduğunu belirterek, "ABD, sıfır toplamlı bir oyun oynamaktadır." dedi.

Dünyanın bir kez daha kritik bir yol ayrımında bulunduğuna işaret eden Fu, "Çok taraflılığı kararlılıkla savunmalı mıyız, yoksa tek taraflılığın kontrolsüzce yayılmasına göz mü yummalıyız? Uluslararası ilişkilerde demokrasiyi mi teşvik etmeliyiz, yoksa güç siyasetini mi hoş görmeliyiz? Uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri yöneten temel kurallara mı bağlı kalmalıyız, yoksa güçlü olanın zayıfı ezdiği orman kanunlarına mı dönmeliyiz?" sorularını yöneltti.

Fu, tüm ülkelerin temel çıkarlarını ve insanlığın geleceğini ilgilendiren bu hayati meselelerde, uluslararası toplumun doğru tercihi yapması, ortak sesini yükseltmesi ve birlikte harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"Dünya asla tecrit ve parçalanma durumuna geri dönmemeli"

Dünyanın kapalılığa ve tecride değil, açıklık ve kapsayıcılığa ihtiyaç duyduğunun altını çizen Fu, ekonomik küreselleşmenin, insanlığın ilerlemesinin tek yolu ve zamanın karşı konulamaz bir eğilimi olduğunu dile getirdi.

Fu, "Yüksek gümrük duvarları inşa etmek, tarihin çarkını geri çevirmek anlamına gelir. Dünya, asla ve asla, karşılıklı tecrit ve parçalanma durumuna geri dönmemelidir." diye konuştu.

Dünyanın güçlü olanın zayıfı ezdiği bir düzen değil, egemen eşitliğe dayalı bir düzene ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Fu, "Ülkeler, büyüklüğü ya da gücünden bağımsız olarak, uluslararası toplumun eşit üyeleridir ve uluslararası işlerde eşit katılım hakkına sahiptir. Uluslararası meseleler, tüm tarafların istişaresiyle ele alınmalı, hiç kimse üstün görülmemelidir." ifadelerini kullandı.

Fu, hiçbir ülkenin de kendini uluslararası hukukun üzerine koyma hakkına sahip olmadığını belirterek, zayıfları tehdit etme, zorlama ve başkalarına kendi iradesini dayatmanın, halkın desteğini kazanamayacağını dile getirdi.

"Dünya, yalnızca kendi çıkarını önceleyen anlayışa değil, adalet ve hakkaniyete ihtiyaç duymaktadır." diyen Fu, "Kalkınma, tüm ülkelerin evrensel hakkıdır, birkaçının ayrıcalığı değildir. Kalkınmanın meyveleri, her ülkeye ve her bireye giderek daha adil şekilde fayda sağlamalıdır." dedi.

Fu, Çin'in sorun çıkarmadığını ancak tehditlerden de yılmayacağını belirterek, "ABD gerçekten meseleleri diyalog ve istişare yoluyla çözmek istiyorsa, eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilkesiyle hareket etmelidir. Her türlü aşırı baskı, tehdit ya da şantaj, Çin ile doğru şekilde ilişki kurmanın yolu değildir ve Çin ulusunun büyük yeniden diriliş yürüyüşünü durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.

"ABD çok taraflılıktan en uzak ülke"

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ise ABD'nin tarifeler dışında diğer ekonomik baskı araçlarını da en çok kullanan ülke olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin yurt dışındaki şirketlere, bireylere ve bankacılık sektörüne yaptırımlar uyguladığını aktaran Sachs, "ABD bu bağlamda tek taraflı zorlayıcı önlemleri en yaygın şekilde kullanan ülke konumundadır. BM Genel Kurulu ise bu tür tek taraflı zorlayıcı önlemleri BM Şartı'na aykırı ve yasa dışı ilan etmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sachs, ABD'nin aynı zamanda dünya genelinde askeri yığınağını da artırmaya devam ettiğine dikkati çekerek, ABD'nin, 80 ülkede yaklaşık 750 askeri üssü bulunduğunu ifade etti.

Hiçbir ülkenin bu ölçekte bir küresel askeri varlığa sahip olmadığını kaydeden Sachs, "Bu durumun bizzat Amerika'nın güvenliğini olumsuz etkilediğini ve küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda dünyada silahlanma yarışını körüklemektedir." diye konuştu.

Sachs, "Dünyada bu denli güçlü ve etkili bir ülke olan ABD'nin, BM üyesi ülkeler arasında çok taraflılıktan en uzak ülke olması, küresel çapta ciddi riskler ve zorluklar yaratmaktadır." dedi.

Bu durumun ilk sonucunun kırılgan ekonomik ilişkiler olduğunu söyleyen Sachs, uluslararası ticaretin sıfır toplamlı bir oyun olmadığını, karşılıklı kazanca dayalı bir süreç olduğunu dile getirdi.

Sachs, ikinci ciddi maliyetin ise silahlanma yarışı olduğunu belirtti.

Dünya genelinde halihazırda her yıl trilyonlarca doların silahlanmaya harcandığını kaydeden Sachs, "Bu durum, barışçıl bir dünya için kabul edilemezdir ve güvenliğimizi de sağlamayacaktır." uyarısını yaptı.

Üçüncü maliyetin ise doğrudan çatışma olduğuna işaret eden Sachs, tek taraflı önlemlerin savaşa yol açtığı ve uluslararası sisteme riayet edilmediği için birçok çatışma yaşandığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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