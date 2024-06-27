Çin, Kanada'yı adil rekabet çağrısı yaparak korumacılığa karşı uyarıyor - Son Dakika
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Çin, Kanada'yı adil rekabet çağrısı yaparak korumacılığa karşı uyarıyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Kanada'nın Çin yapımı elektrikli araçlarla ilgili istişare süreci başlatma planını eleştirerek, adil rekabet kisvesi altında korumacılığa başvurmama çağrısı yaptı. Çin'in elektrikli araç endüstrisinin gelişiminin açık rekabetin bir sonucu olduğunu belirten sözcü, Kanada'nın gerçeklere saygı göstermesi ve adil bir pazar ortamı yaratması gerektiğini vurguladı.

27.06.2024 18:58
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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Kanada'nın Çin yapımı elektrikli araçlarla ilgili istişare süreci başlatma planını açıklamasının ardından, bu ülkeye "adil rekabet" kisvesi altında korumacılığa başvurmama çağrısı yaptı.

He, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Kanada'nın 2 Temmuz'dan itibaren Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik olası politika yanıtlarına ilişkin 30 günlük istişare süreci başlatacağına dair açıklamasını not ettiklerini belirtti.

Çin'in elektrikli araç endüstrisinin gelişiminin açık rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen He, Çin yapımı elektrikli araçların Kanada'dakiler dahil olmak üzere küresel kullanıcılar tarafından beğenildiğini ve iklim değişikliğiyle mücadele ile yeşil dönüşümün teşvikine büyük katkıda bulunduğunu ifade etti.

He, Kanada'nın uzun zamandır serbest ticareti desteklediğine yönelik beyanlarda bulunduğunu ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına dayalı çok taraflı ticaret sisteminden faydalandığını belirtti. Sözcü ayrıca, Kanada'nın gerçeklere saygı göstermesi, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyması ve her iki ülkedeki elektrikli araç endüstrisinin ortak gelişimi için adil, ayrımcılıktan uzak ve öngörülebilir bir pazar ortamı yaratması gerektiğini söyledi.

Kanada'nın bundan sonra atacağı adımları yakından takip edeceklerini vurgulayan He, Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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