Çin, Katar ISND 5-2 projesine başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 26 Haziran 2024

Projeden çeşitli görüntüler

Çin Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi (COOEC) tarafından üstlenilen Katar ISND 5-2 projesi, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki bir imalat üssünde inşa edilmeye başlandı.

Proje, her biri yaklaşık 1.300 ton ağırlığındaki 3 altyapı platformu, 9 deniz altı boru hattı, 5 göbek kablosu, 4 deniz altı modülünün yanı sıra ekipman ve malzemelerin proje sahasına nakliyesi için hizmet verecek platform tesislerinin tasarımını, tedarikini, inşasını, nakliyesini, kurulumunu, devreye alınmasını ve modifikasyonunu içeriyor.

Çin'in açık deniz mühendislik, tedarik ve inşaat kapasitesinde yeni bir dönüm noktasını simgeleyen proje, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki yüksek kaliteli petrol ve doğalgaz işbirliği açısından da kayda değer etkiler yaratacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin ve Qingdao'dan bildiriyor. (XHTV)