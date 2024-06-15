Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi İçin Hükümetler Arası Anlaşma İmzalandı

Güncel

ÇEKİM TARİHİ: 11 Haziran 2024

1. Sokaklardan çeşitli görüntüler

Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu projesine ilişkin hükümetler arası anlaşma geçen hafta imzalandı. Uzmanlar, projenin bölgedeki tüm katılımcılara somut faydalar sağlayacağını belirtiyor.

Çin'in Xinjiang bölgesindeki Kashgar'dan başlayan demiryolu, Kırgızistan üzerinden Özbekistan topraklarına ulaşıyor. Proje gelecekte Batı Asya ve Güney Asya'ya kadar uzanabilir.

"Özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi bağlamında ele alırsanız, ki 2013 yılında başlamıştı ve bu yıl 11. yaşına vardı, önemli (bir anlaşma). Böyle bir entegrasyon, ortak kalkınma projelerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırarak bölgesel kalkınmaya, ortak refaha ve ekonomik büyümeye fayda sağlayacaktır."

"Çin bağlantıları artırmaya, yeni otoyollar, demiryolları inşa etmeye, ayrıca liman ve havaalanı modernizasyonuna büyük önem veriyor. Bu çok kritik bir proje çünkü Özbekistan Orta Asya'da Özbek ve Çin pazarlarını birbirine bağlayan büyük bir ekonomi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)