Çin, Kızıldeniz\'deki gerilimi azaltmak için çaba sarf ediyor

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BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Kızıldeniz'de gerilim istemediğini ifade ederek bölgedeki gerilimi azaltmak için olumlu çaba sarf etmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının Çin'in Ortadoğu ülkeleriyle ticaretini olumsuz etkileyip etkilemediğine ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Kızıldeniz'in uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir koridor olduğuna işaret eden Wang, bölgede gerilim istemediklerini söyledi. Çin'in sivil gemilere yönelik tacizlerin durdurulması ve Yemen de dahil olmak üzere Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu kaydeden Wang, Kızıldeniz'deki gerilimin azaltılması için tüm taraflarla birlikte olumlu çaba göstermeye kararlı olduklarını ifade etti.

Kızıldeniz'de tırmanan gerilimin temel nedeninin Gazze'deki çatışmaların yayılım etkisi olduğunu belirten Wang, Gazze'deki çatışmaların hızla sonlandırılmasının Kızıldeniz'deki gerilimi hafifletmeye yardımcı olacağını vurguladı.

Gazze'deki çatışmanın tüm taraflarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nun ilgili kararlarını ciddiyetle uygulayıp bir an önce ateşkes sağlamaya çağıran Wang, bu amaçla uluslararası toplumun eşgüdümlü şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti.