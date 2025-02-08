Çin, Kumar ve Dolandırıcılıkla Mücadelede İttifak Kuruyor - Son Dakika
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Çin, Kumar ve Dolandırıcılıkla Mücadelede İttifak Kuruyor

Çin, Tayland ve Myanmar ile çevrimiçi kumar ve dolandırıcılığı önlemek için işbirliği yapıyor.

08.02.2025 16:37
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BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığını Tayland, Myanmar ve diğer komşu ülkelerle ortaklaşa şekilde bertaraf etmek üzere bu ülkelerle aktif olarak ikili ve çok taraflı işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Lin Cuma günü, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'nın çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığıyla mücadele konusundaki sözleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Tayland lideri Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında söz konusu mücadeleden bahsetmişti.

Tayland-Myanmar sınırında son dönemde yaşanan bir dizi sınır ötesi telekom dolandırıcılığı ve diğer vakalara işaret eden Lin, bunların Çin ve Tayland da dahil olmak üzere ilgili ülkelerin vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini ve aynı zamanda bölge ülkeleri arasındaki normal etkileşim ve işbirliğini engellediğini ifade etti.

Lin, "Çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığının üzerine kararlılıkla gidilmesi, bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını korumak ve dünya genelindeki insanların ortak beklentilerini karşılamak için şart" dedi.

Kaynak: Xinhua

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