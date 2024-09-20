Çin Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni Güçlendiriyor

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BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi konusunda diğer taraflarla işbirliğini derinleştireceğini, Çin modernleşmesinin yarattığı kalkınma fırsatlarını paylaşmaya devam edeceğini ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandıracağını söyledi.

Mao, Cuma günü Beijing'de düzenlenen olağan basın toplantısında, son üç yıl içinde 100'den fazla ülkenin ve aralarında BM'nin de bulunduğu birçok uluslararası kuruluşun Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni desteklediğini ve bu inisiyatife katıldığını, 80'den fazla ülkenin de Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostları Grubu'na dahil olduğunu belirtti.

Mao, Çin'in 150'den fazla projeyi destekleyen bir Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu kurduğunu, Küresel Kalkınma Tanıtım Merkezi'nin inşasının da devam ettiğini söyledi.

Çin tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin sunduğu fırsatlar ve sonuçlardan dünyanın genelinin de istifade ettiğini belirten Mao, BM Genel Kurulu'nun yaklaşan genel görüşmesinde Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin kalkınma ve işbirliği konusunda tüm taraflarla görüşeceğini ve Küresel Güney'in kalkınmasını ve yeniden canlandırılmasını destekleyen güçleri bir araya getireceğini sözlerine ekledi.

Mao, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi konusunda tüm taraflarla işbirliğini derinleştireceğini, Çin modernleşmesinin kalkınma fırsatlarını paylaşmaya devam edeceğini, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandıracağını ve ortak kalkınmayı teşvik edeceğini söyledi.