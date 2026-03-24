Çin, Küresel Otomotivde Japonya'yı Geçti - Son Dakika
Çin, Küresel Otomotivde Japonya'yı Geçti

Çin, Küresel Otomotivde Japonya\'yı Geçti
24.03.2026 15:00
Çinli otomobil üreticileri, Japonya'yı geçerek küresel satışlarda liderliği ele aldı.

TOKYO, 24 Mart (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticileri küresel araç satışlarında ilk kez Japon rakiplerini geride bırakarak küresel otomotiv endüstrisinde önemli bir dönüşüme işaret etti.

Nikkei'nin yakın tarihte yayımladığı raporda, 2025 yılında Japon otomobil üreticilerinin toplam küresel satışlarının yaklaşık 25 milyon adede gerileyerek, Japonya'nın 2000 yılından bu yana uzun süredir elinde tuttuğu liderlik konumunu ilk kez kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Öte yandan, Çinli otomobil üreticileri geçen yıl küresel satışlarda yaklaşık olarak 27 milyon adede ulaşarak dünya çapında birinci sıraya yükseldi.

Nikkei, bu sonucun büyük otomobil üreticileri tarafından yayınlanan verilere ve otomotiv veri platformu MarkLines tarafından yürütülen araştırmaya dayandığını belirtti.

Rapora göre, BYD, 2025 yılında Ford'u geçerek küresel sıralamada 6'ncı sıraya yükselirken, Geely ise Honda'yı geçerek 8'inci sırayı aldı.

Chery, Changan Automobile, SAIC Motor ve Great Wall Motors dahil olmak üzere 6 Çinli otomobil üreticisi küresel çapta ilk 20 sıralamasına girerek, Japonya'nın 5 otomobil üreticisini geride bıraktı.

Raporda, ayrıca elektrikli araç segmentinde BYD'nin Tesla'yı geçerek dünyanın önde gelen elektrikli araç satıcısı olduğu da belirtildi.

Japonya'nın Mizuho Bankası'nda kıdemli araştırmacı olan otomotiv sektörü uzmanı Tang Jin, Çin'in zirveye yükselişinin basit bir sıralama değişikliğinden daha fazlası olduğunu belirtti. Bu durumun, Çin'in ileri teknoloji, maliyet verimliliği ve hızlı araştırma ve geliştirme alanlarındaki güçlü yönlerinin itici gücüyle küresel otomotiv sektöründe yaşanan bir yeniden yapılanmaya işaret ettiğini ifade etti.

Tang, Japonya'nın, gelişen rekabete yanıt olarak araç elektrifikasyonu ve küresel pazardaki konumlandırma stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, Küresel Otomotivde Japonya'yı Geçti - Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
SON DAKİKA: Çin, Küresel Otomotivde Japonya'yı Geçti - Son Dakika
