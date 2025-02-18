Çin, Küresel Sorunlara Özgün Çözümler Sunuyor - Son Dakika
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Çin, Küresel Sorunlara Özgün Çözümler Sunuyor

Çin, yoksulluk ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara kendi çözümlerini geliştiriyor.

18.02.2025 18:40
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BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin, hızlı kalkınması ve artan uluslararası etkisiyle küresel meselelere giderek daha fazla müdahil olarak yoksulluk ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara hem düşüncede hem de uygulamada kendine özgü çözümler sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından salı günü yayımlanan "Etkileşim ve Karşılıklı Öğrenme Yoluyla İnsan Uygarlığının Gelişimi ve İlerlemesinin Desteklenmesi" başlıklı rapora göre Çin'in büyük ölçekli yoksullukla mücadele kampanyası, 2020 yılına kadar kırsalda yaşayan 98,99 milyon bölge sakinini yoksulluktan kurtardı. Bu başarı, uluslararası ekonomi yönetişimi açısından da ortak bir sorun olan yoksullukla mücadelede büyük bir zafere işaret ediyor.

Dünyanın gelişmekte olan en büyük ülkesi olarak Çin'in, büyümesiyle küresel kalkınma arasındaki yakın ilişkiyi her zaman koruduğu hatırlatıldı. Çin'in bu çerçevede, gelişmekte olan birçok ülkede geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için 6.000'den fazla projeyi desteklediği ifade edildi.

Çin'in hibrit pirinci 5 kıtadaki yaklaşık 70 ülkede, mantar yetiştiriciliğinde alt tabaka olarak talaş yerine çim kullanılan Çin menşeli Juncao teknolojisi ise 100'den fazla ülkede tanıtıldı.

Raporda Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele konusunda 2030'dan önce karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötr olma hedeflerine yönelik 2020 yılı taahhütleri hatırlatıldı. Bu hedeflerin, Çin'in karbon emisyon yoğunluğunu dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla azaltacağı ve tarihte görülen en kısa süre içerisinde en üst karbon düzeyinden karbon nötr olma duruma geçeceği anlamına geldiği belirtildi.

Çin'in dünyanın en büyük karbon piyasasını kurduğuna da işaret edilen raporda Çin'in hidroelektrik, rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisi üretimine yönelik kurulu kapasitesinde dünyada ilk sırada olduğu, yeni enerjili araç üretimindeyse ülkenin 10 yıl üst üste dünya birincisi olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca Çin'in kendi bilgeliğini somutlaştıran ve tüm insanlığın gelişimine hizmet eden daha fazla sayıda küresel kamu malı sunduğu da ifade edildi.

Çin'in 2021 yılında, küreselleşme karşıtı eğilimlere yanıt olarak dünya genelinde giderek artan sayıda ülke ve bölgede yankı bulan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni önerdiği belirtilirken, bu kapsamda 30'dan fazla işbirliği platformu kurularak Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin tamamını kapsayan 1.100'den fazla projenin başlatıldığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Yoksulluk, Ekonomi, Enerji, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

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