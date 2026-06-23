Çin, Küresel Tedarik Zinciri İçin İş Birliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, Küresel Tedarik Zinciri İçin İş Birliği Çağrısı Yaptı

Çin, Küresel Tedarik Zinciri İçin İş Birliği Çağrısı Yaptı
23.06.2026 13:10
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı için iş birliği gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişinin, tüm ülkelerin ortak çabasını gerektirdiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in, küresel ekonominin istikrarlı işleyişine katkı sağlamak amacıyla eksiksiz sanayi sistemi ve geniş pazarının avantajlarını etkin biçimde kullandığını belirten Ding, Çin'in attığı somut adımların küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ile sorunsuz işleyişine güçlü destek sağladığını ifade etti.

Ding tüm ülkelere karşılıklı güveni artırma, sanayi ve tedarik zincirlerini küresel fayda sağlayan bir kamu malı olarak görme ve ticaretin akışının engelsiz şekilde sürmesini sağlama çağrısında bulundu. Ding, bilimsel ve teknolojik inovasyonun dünya genelinde daha fazla ülkeye ve insana fayda sağlayabilmesi için gerçek çok taraflılığın savunulması ve entegre kalkınmanın ilerletilmesinin önemini vurguladı.

Ding ayrıca, tüm tarafların kaynak paylaşımını güçlendirmek, kritik maden ürünlerinde karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ilerletmek ve bu kaynakların barışçıl kullanımını güvence altına almak üzere birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Açılış töreninde, Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin yanı sıra Uluslararası Ticaret Odası ve Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi'nin üst düzey yetkilileri de konuşma yaptı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Küresel Tedarik Zinciri İçin İş Birliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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