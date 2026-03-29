Çin-Kuzey Kore Uçuşları Yeniden Başlıyor

29.03.2026 19:46
Kovid-19 sonrası Çin ile Kuzey Kore arasındaki uçak seferleri yarın başlatılacak.

Çin ile Kuzey Kore arasında, Kovid-19 salgının başlamasının ardından kesilen yolcu uçağı seferlerinin yarın yeniden başlatılacağı bildirildi.

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China, "CA 121/122" sefer sayılı Pekin-Pyongyang uçuşlarını 30 Mart'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

Pekin-Pyongyang hattındaki ilk uçak, yarın yerel saatle 08.30'da Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak. Uçağın kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

Air China, bu hatta "Boeing 737-800" tipi uçaklarla haftada gidiş-dönüş seferler yapmayı planlıyor.

Kuzey Kore hava yolu şirketi Air Koryo, 2023 sonunda Çin'e yolcu seferlerini yeniden başlatmıştı. Şirket halen Çin'de Pekin ve Şınyang şehirlerine haftada ikişer sefer düzenliyor.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatılmıştı. Uçuşların başlamasıyla düzenli hava yolu ulaşımı da yeniden açılmış olacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış Burnundan ameliyatla çıkardılar 5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış! Burnundan ameliyatla çıkardılar
Can pazarı Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
İBB’nin talebi değerlendirildi Mahkemeden Galata Kulesi kararı İBB'nin talebi değerlendirildi! Mahkemeden Galata Kulesi kararı
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti

19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
