Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda İş Fırsatları Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda İş Fırsatları Aranıyor

Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı\'nda İş Fırsatları Aranıyor

Çin'in Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da düzenlenen 30. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı'na 2.200'den fazla yerli ve yabancı işletme katılıyor. Fuarda dijital bilgi, yeni enerji, ekipman imalatı, petrokimya endüstrisi ve özel tarım ürünleri gibi alanlarda toplam değeri 604 milyar yuana yakın olan 1.325 yatırım ve işbirliği anlaşması imzalandı. Fuar, Çin'in kuzeybatı bölgesinin açılımı için önemli bir etkinlik olmasının yanı sıra Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki ekonomik ve ticari işbirliği için de önem taşıyor.

07.07.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LANZHOU, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da Cumartesi günü başlayan 30. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı'na katılan 2.200'den fazla yerli ve yabancı işletme iş fırsatları arıyor.

Çarşamba günü sona erecek beş günlük etkinliğe aralarında Belarus, Özbekistan ve Uruguay'ın da bulunduğu 23 ülkenin hükümet büyükelçilik, konsolosluk, iş konseyi ve şirket temsilcileri katılıyor.

Fuarda şu ana kadar dijital bilgi, yeni enerji, ekipman imalatı, petrokimya endüstrisi ve özel tarım ürünleri gibi alanları kapsayan ve toplam değeri 604 milyar yuana (yaklaşık 84,7 milyar ABD doları) yakın olan toplam 1.325 yatırım ve işbirliği anlaşması imzalandı.

Fuarda ayrıca iş tanıtımları ve değişim faaliyetleri de yer alıyor. Fuarı 40.000'den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İlki 1993 yılında düzenlenen fuar, Çin'in kuzeybatı bölgesinin açılımı için pencere görevi görürken, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki ekonomik ve ticari işbirliği için de önemli bir etkinlik haline geldi.

Geçen yıl beş gün süren ve yurtiçinden ve yurtdışından 1.600'den fazla işletmenin katıldığı fuarda toplam 1.172 anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Gansu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda İş Fırsatları Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
02:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
08:29 CHP’li başkandan TOGG hamlesi Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti
07:38 Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı
03:53 Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu
03:37 Nijer, Mali ve Burkina Faso konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı Nijer, Mali ve Burkina Faso konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 12:00:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda İş Fırsatları Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement