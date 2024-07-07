Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı\'nda İş Fırsatları Aranıyor

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LANZHOU, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da Cumartesi günü başlayan 30. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı'na katılan 2.200'den fazla yerli ve yabancı işletme iş fırsatları arıyor.

Çarşamba günü sona erecek beş günlük etkinliğe aralarında Belarus, Özbekistan ve Uruguay'ın da bulunduğu 23 ülkenin hükümet büyükelçilik, konsolosluk, iş konseyi ve şirket temsilcileri katılıyor.

Fuarda şu ana kadar dijital bilgi, yeni enerji, ekipman imalatı, petrokimya endüstrisi ve özel tarım ürünleri gibi alanları kapsayan ve toplam değeri 604 milyar yuana (yaklaşık 84,7 milyar ABD doları) yakın olan toplam 1.325 yatırım ve işbirliği anlaşması imzalandı.

Fuarda ayrıca iş tanıtımları ve değişim faaliyetleri de yer alıyor. Fuarı 40.000'den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İlki 1993 yılında düzenlenen fuar, Çin'in kuzeybatı bölgesinin açılımı için pencere görevi görürken, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki ekonomik ve ticari işbirliği için de önemli bir etkinlik haline geldi.

Geçen yıl beş gün süren ve yurtiçinden ve yurtdışından 1.600'den fazla işletmenin katıldığı fuarda toplam 1.172 anlaşma imzalanmıştı.