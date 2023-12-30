Çin-Laos-Tayland Demiryolu üzerindeki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ilk kez uluslararası bir yük treni tarafından kullanıldı

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ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023

1. Chongqing'deki Tuanjiecun Merkez İstasyonu'ndan hareket eden yük treninden çeşitli görüntüler

2. Tuanjiecun Merkez İstasyonu'ndan çeşitli görüntüler

3. İstasyondan ayrılan yük treninden çeşitli görüntüler

4. Raylarda ilerleyen yük treninden çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Tuanjiecun Merkez İstasyonu'nda bir yük treni Cuma sabahı Tayland'daki Map Ta Phut İstasyonu'na gitmek üzere hareket etti. Böylece Çin-Laos-Tayland Demiryolu üzerindeki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ilk kez uluslararası bir yük treni tarafından kullanılmış oldu.

64 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kimyasal yüklü trenin Laos'un başkenti Viyentiyan üzerinden 5 gün içinde Map Ta Phut'a varması planlanıyor. Bu arada Map Ta Phut'tan yola çıkan 30 TEU tarım ürünü yüklü bir yük treni de ters yönde ilerliyor.

Yeni hizmet, Chongqing ile Tayland arasındaki ulaşım süresini rutin su yoluyla yapılan taşımacılığa kıyasla yaklaşık 20 gün kısaltıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)