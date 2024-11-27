Çin, Lübnan-İsrail Ateşkesini Destekliyor

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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lübnan ile İsrail arasındaki durumu yakından takip ettiklerini ve ilgili taraflar arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü İsrail güvenlik kabinesinin Lübnan'da varılan ateşkesi onayladığını duyurmuştu. Lübnan hükümeti ise, bu kararı memnuniyetle karşıladı.

Çin'in konuya ilişkin yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulunan Mao, Lübnan ile İsrail arasındaki durumu yakından takip ettiklerini ve sık sık tüm tarafları 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına riayet etmeye çağırdıklarını hatırlattı.

Mao, gerginliklerin azaltılması ve barışın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm girişimleri desteklediklerini ve ilgili taraflar arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Aynı zamanda Ortadoğu'da devam eden kargaşanın temel nedeninin, Gazze'de ateşkes yapılamaması olduğuna inandıklarını kaydeden Mao, tüm tarafların Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes yapılmasını teşvik yönünde çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.