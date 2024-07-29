Çin, Maduro'yu tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Maduro'yu tebrik etti

Çin, Maduro\'yu tebrik etti

Çin, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini kazanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tebrik etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Maduro'nun yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Çin ve Venezuela arasındaki ilişkilerin ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

29.07.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini kazanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tebrik etti.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, olağan basın toplantısında, Venezuela'daki seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin ve Venezuela'nın iki iyi dost ve birbirini destekleyen ortaklar olduğunu söyleyen Lin, Maduro'yu yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Bu yıl Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümü olduğunu belirten Lin, ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklılığın geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Maduro'yu tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Maduro'yu tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement