Çin Merkez Bankası\'ndan afet desteği

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası sel kontrolü, afet yardımı ve afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını desteklemek için tarım ve küçük işletmelere yönelik yeniden kredi kotasına 100 milyar yuan (yaklaşık 14,7 milyar ABD doları) eklediğini duyurdu.

Çin Merkez Bankası salı günü yaptığı açıklamada, bu hamleyle finans kuruluşlarını Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ile Hubei, Gansu ve Zhejiang eyaletleri de dahil olmak üzere afet bölgelerinde bulunan ticari işletmelere, özellikle de mikro ve küçük ölçekli işletmelere, esnafa, tarım ve hayvancılık işletmeleri ile çiftçilere yönelik kredi desteğini artırmaya teşvik etmek istediklerini belirtti.

Çin Merkez Bankası, ilgili eyalet düzeyindeki bölgelerde bulunan şubelerinin yeni yeniden kredi kotasından en iyi şekilde yararlanmasını teşvik edeceklerini, finans kuruluşlarını ise afet bölgelerindeki ticari işletmelerin finansman ihtiyaçlarına aktif şekilde yanıt vermeye yönlendireceklerini ifade etti. Banka, böylece sel kontrolü, afet yardımları ve afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını desteklemeye uygun bir para ve finans ortamı yaratmayı hedeflediğini kaydetti.