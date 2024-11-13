Çin Modernleşmesi Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Çin Modernleşmesi Raporu Açıklandı

Sao Paulo'da düzenlenen forumda Çin modernleşmesinin insan medeniyetine etkileri ele alındı.

13.11.2024 12:39
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SAO PAULO, 13 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo düzenlenen Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu'nda "İnsanlığın İlerlemesinin Yeni Modeli ve Küresel Önemi" başlıklı bir rapor açıklandı.

Çin modernleşmesinin farklı anlamları, uygulamaları ve dünya genelindeki öneminin kapsamlı bir analizini sunan raporda insanlığın ilerlemesine yönelik yeni bir çerçeve ortaya konuluyor.

Raporda Çin modernleşmesinin yeni bir insan medeniyeti biçimi yarattığı teması altında insan medeniyetlerinin gelişiminin karşı karşıya olduğu ortak zorluklar analiz ediliyor. Raporda Çin modernleşmesinin nasıl yeni bir insan medeniyeti biçimi yarattığı açıklanarak Küresel Güney ülkeleri de dahil olmak üzere dünya genelindeki ülkeler için modernleşme teşvikine yönelik değerli bir referans sunuluyor.

Üç bölüme ayrılan raporda canlı ve ayrıntılı örnek olay incelemeleri ve verilerle "Dünyaya ne oldu?" "Şimdi ne yapmalıyız?" ve "İnsanlık nereye gidiyor" sorularına yanıt aranıyor.

Çok sayıda forum katılımcısı, Çin modernleşmesinin yeni bir insan medeniyeti biçimi yarattığı ve Çin'in insan medeniyetlerinin ilerleyişine yönelik çözümünü sunduğu konusunda mutabık kaldı.

Rapor, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü ve Yeni Çin Araştırmaları'ndan ortak araştırma grubu tarafından hazırlandı.

Pazartesi ve salı günleri düzenlenen ve Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin kılavuzluğunda Xinhua Haber Ajansı ve Brezilya İletişim Şirketi tarafından ortaklaşa organize edilen Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu'na 70 ülke ve bölgedeki 170 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, hükümet kuruluşu ve işletmeden yaklaşık 350 temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Sao Paulo, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Kültür, Medya, Dünya, Son Dakika

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