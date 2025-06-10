Çin, Moğolistan'da Barış Tatbikatına Katılacak

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Moğolistan Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı bir birliğin, "2025 Khaan Quest" çokuluslu barış koruma tatbikatına katılmak üzere Haziran ayının ortalarında Moğolistan'a gideceğini söyledi.

Jiang, pazartesi günkü basın toplantısında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı (ADMM-Artı) çerçevesindeki 20. Barış Gücü Operasyonları Uzman Çalışma Grubu Toplantısı'nın 11-14 Haziran tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde yapılacağını da duyurdu.

ADMM-Artı üye ülkeleri ve gözlemci ülkeleri ile Birleşmiş Milletler ve ASEAN Sekretaryası'ndan temsilcilerin katılacağı toplantı, bölge ülkeleri arasında karşılıklı askeri güven ve güvenlik işbirliğini derinleştirmek ve bu ülkelerin barış gücü operasyonu kapasitelerini artırmak amacıyla düzenleniyor.