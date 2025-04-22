Çin, Myanmar'da Ateşkes İzlemek İçin Heyet Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Myanmar'da Ateşkes İzlemek İçin Heyet Gönderdi

Çin, Myanmar'daki iç savaşta ateşkesi izlemek üzere heyet göndermiştir. MNDAA ile cunta arasındaki durum değerlendirilmiştir.

22.04.2025 16:41
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Çin, Myanmar'daki iç savaşta askeri cunta yönetimi ile Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) arasında varılan ateşkesi izlemek üzere, bu ülkeye heyet gönderdiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, tarafların ocak ayında Çin'in Kunming şehrindeki görüşmelerin ardından vardığı ateşkesi izlemek üzere bir heyeti, kısa süre önce Çin sınırındaki Lashio şehrine gönderdiğini belirtti.

Sözcü Guo'nun açıklaması, MNDAA güçlerinin geçen yıl kontrolünü ele geçirdiği şehirden bu sabah çekildiğine dair haberlerin ardından geldi.

Heyetin Lashio'daki barışçı geçiş sürecine tanıklık ettiğini aktaran Guo, tarafların ülkenin kuzeyinde barışın ve istikrarın sürdürülmesine yönelik yapıcı rolü nedeniyle Çin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Guo, Çin'in ateşkes sürecini ve Kunming'deki barış müzakerelerini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Myanmar'da askeri darbe ve iç savaş

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan MNDAA, geçen yıl Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Myanmar'da Ateşkes İzlemek İçin Heyet Gönderdi - Son Dakika

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