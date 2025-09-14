Çin, Nepal'in Yeni Başbakanını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Nepal'in Yeni Başbakanını Kutladı

14.09.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Nepal'in geçici başbakanı Sushila Karki'yi tebrik ederek işbirliği vurguladı.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin, Nepal geçici hükümetinin başbakanı seçilen Sushila Karki'yi tebrik etti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Karki, KP Sharma Oli'nin istifasının ardından cuma akşamı geçici hükümetin başbakanı olarak göreve başladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Çin ve Nepal'in köklü bir dostluğa sahip olduğunu ve Çin'in her zaman olduğu gibi Nepal halkının bağımsız olarak seçtiği kalkınma yoluna saygı duyduğunu söyledi.

Sözcü, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ni teşvik etmek, çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri daha da ilerletmek için Çin'in Nepal ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Nepal'in Yeni Başbakanını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:04:23. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, Nepal'in Yeni Başbakanını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.