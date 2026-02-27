Çin, Nükleer Görüşmelere Katılmayı Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Nükleer Görüşmelere Katılmayı Reddetti

27.02.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin nükleer silah azaltımı görüşmelerine katılması talebini adil bulmadığını açıkladı.

Çin, ABD ve Rusya ile nükleer silahların azaltılması görüşmelerine katılması gerektiği fikrine bir kez daha karşı çıktığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığını Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun nükleer silahların azaltılmasına ilişkin bir anlaşmaya ABD ve Rusya'nın yanı sıra Çin'in dahil edilmesi gerektiği açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çok büyük bir nükleer silah cephaneliğine sahip ABD'nin, nükleer silahsızlanma konusunda özel ve öncelikli sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken Sözcü Mao, "Çin'in nükleer gücü ABD ve Rusya'nınki ile hiçbir suretle aynı seviye değildir. Bu aşamada Çin'den nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasını istemek ne adil ne makul ne de gerçekçidir." ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, daha önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Rusya ile yürüteceği nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin'in de katılmasına yönelik önerisini makul bulmadığını bildirmişti.

Çin, nükleer stratejisinin savunmaya odaklı olduğu ve nükleer gücünü daima ulusal güvenliğin gerektirdiği asgari seviyede tuttuğunu savunarak nükleer silahsızlanma müzakerelerine dahil olmayı reddediyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığıyla en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Nükleer Görüşmelere Katılmayı Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 20:43:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Nükleer Görüşmelere Katılmayı Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.