Çin ordusu, ABD ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu açıkladı

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ordusunun iletişim ve işbirliğini güçlendirmek ve görüş ayrılıklarını uygun şekilde yönetmek için ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Chen cumartesi günkü basın toplantısında iki ordunun gelecekteki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İki ordu arasındaki ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edeceğiz" diyen Chen, her iki tarafın da saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi inşasına olumlu katkıda bulunması ve yeni bir ivme kazandırması gerektiğini ifade etti.