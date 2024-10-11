Çin Ordusu Doğu Çin Denizi'nde Tatbikat Yaptı

Güncel

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı bir fırkateyn filotillasından çok sayıda geminin yer aldığı bir filo, kısa süre önce Doğu Çin Denizi'ndeki belirli bir bölgede bir dizi kapsamlı ve gerçeğe uygun eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Komutanlık tarafından internet üzerinden yapılan açıklamada tatbikatların, filonun işbirliğine dayalı savaş yeteneklerini değerlendirmeyi amaçladığı bildirildi.

Tatbikat sırasında ortak denizaltı karşıtı operasyonlar, ortak arama ve kurtarma ve hasar kontrolü gibi 10'dan fazla gerçeğe uygun savaş eğitimi verilmesi amaçlanıyor.

Eğitimlerin filonun fiili savaş senaryolarına hazırlığını etkili bir şekilde test ettiği ve geliştirdiği belirtildi.