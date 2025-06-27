Çin Ordusu Küresel Sağlıkta Önemli Rol Oynuyor

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Askeri Tıp Komitesi Genel Sekreteri Pierre Neirinckx, Çin ordusunun küresel sağlık girişimlerine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Neirinckx Beijing'de devam eden 6. Pan-Asya Pasifik Askeri Tıp Konferansı'nda perşembe günü yaptığı konuşmada, Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki bölgesel işbirliğinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Konferansın diyalog ve deneyim paylaşımı için kritik bir platform olduğunu vurgulayan Neirinckx, karmaşık güvenlik sorunları arasında küresel sağlığı ileriye taşıyan önemli bir oyuncu olarak Çin ordusunun oynadığı rolü vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan ve Güney Sudan gibi ülkelerde barış gücü misyonları için çok sayıda tıbbi ekip görevlendiren Çin silahlı kuvvetleri, Nepal ve Myanmar'daki deprem yardım çalışmaları gibi birçok uluslararası afet yardım çalışmasına katıldı.

Çin Deniz Kuvvetleri'nin "Barış Gemisi" adlı hastane gemisi, 49 ülke ve bölgeyi ziyaret ederek 370,000'den fazla kişiye sağlık hizmeti sundu.

Konferansa katılan Çinli delegeler, barışsever ve barışı koruyan bir güç olan Çin ordusunun, uluslararası insancıllık ve askeri tıp gelişimini kararlı şekilde desteklediğini belirtti.

Çinli delegeler, askeri tıbbın gelişimini teşvik için tıbbi deneyim, teknoloji ve kaynakların paylaşılması konusunda küresel meslektaşlarıyla işbirliği yapılacağını belirtti.