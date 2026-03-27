Çin, Orta Doğu'da Barış için Pakistan'ı Destekliyor - Son Dakika
Çin, Orta Doğu'da Barış için Pakistan'ı Destekliyor

27.03.2026 16:47
Vang Yi, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı barış müzakereleri için Pakistan'ın çabalarını destekledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimde çatışmaların durdurulması ve barış müzakerelerine dönülmesinin önemine dikkati çekerek, Pakistan'ın bu yöndeki çabalarını desteklediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Vang, Çin ve Pakistan'ın çatışmada tarafsız ve objektif bir tutum izlediğini, İslamabad'ın gerilimi düşürmeye yönelik çabalarını takdir ettiklerini ve arabulucu rolünü desteklediklerini ifade etti.

Barış müzakerelerine dönüşün kolay olmadığının altını çizen Vang, "Daha fazla can kaybının önlenmesi, çatışmanın yayılmasının engellenmesi ve Hürmüz Boğazı'nda normal seyrüseferin yeniden sağlanması ancak barış müzakereleriyle olabilir." ifadesini kullandı.

Pakistanlı Bakan Dar da ateşkes ve barışın tesis edilmesinin tüm tarafların ortak arzusu olduğunu vurgulayarak, "Bu, barış görüşmelerine dönmek için kritik bir an. Uluslararası toplum ABD ve İran'ı müzakere masasına dönmeye ve barışa ulaşmak için etkili bir yol bulmaya teşvik etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İki bakan, ateşkes, çatışmaların durdurulması, barış müzakerelerinin sürdürülmesi, askeri olmayan tesislerin ve deniz yollarının güvenliğinin sağlanması ve Birleşmiş Milletlerin öncü rol oynaması konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

??ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Orta Doğu'da Barış için Pakistan'ı Destekliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin, Orta Doğu'da Barış için Pakistan'ı Destekliyor - Son Dakika
