Çin: Ortadoğu'da Ateşkes Acil

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BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, son dönemde Ortadoğu'da yaşanan olayların, ateşkes yapılıp düşmanlıklara son verilmesinin aciliyetini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Lin söz konusu açıklamayı Pazartesi günkü basın toplantısında İsrail'in 26 Ekim'de İran'a ait askeri hedeflere düzenlediği saldırılarla ilgili yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliklerinin ihlal edilmesine ve kasıtlı güç kullanımına karşı olduklarını belirtti.

Ortadoğu'daki mevcut durumun son derece gergin olduğuna işaret eden Lin, ilgili tüm tarafların bölgedeki genel güvenlik risklerini daha fazla artırmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Lin, uluslararası toplumun, özellikle de etki sahibi büyük ülkelerin etkin şekilde yapıcı rol oynaması ve bölgedeki gergin durumun hafifletilmesi için gerekli koşulları yaratması gerektiğini ifade etti.