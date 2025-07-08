Çin Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 18,1 Arttı

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de tüketimi artırmaya yönelik politikaların etkisini göstermeye devam etmesiyle binek otomobil sektörünün haziran ayı perakende satışlarında çift haneli büyüme kaydedildi.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin salı günü yayımladığı verilere göre, Çin'de binek otomobil perakende satışları geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 artarak 2,08 milyon adedi aştı.

Birlik, bu artışın ulusal tüketim malları takas programı sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Programa olan desteğini geçen ay teyit eden Çin, 2025 yılı boyunca devlet sübvansiyonu ödemesinin sürdürülmesi için finansman sağlamaya devam etti. Çin'in iç tüketimi canlandırmaya yönelik daha geniş stratejisinin önemli bir parçası olan program, tüketicileri ev aletleri ve araçlar gibi eski ürünleri daha yeni ve daha verimli modellerle değiştirmeye teşvik ediyor.

Çin'de geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,3 artışla 1,2 milyon yeni enerjili binek araç üretilirken, perakende satışlar ise yüzde 29,7 artışla 1,11 milyon adedi geçti.

Birliğin verilerine göre, yılın ilk altı ayında binek otomobillerin perakende satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 10,9 milyon adedi aştı.