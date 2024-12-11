Çin Otomobil Üretimi ve Satışları Artış Gösterdi

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BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'de otomobil üretimi, kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarken, satışlar da söz konusu dönemde yüzde 11,7 yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk 11 ayında otomobil üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 27,9 milyon adedi aşarken, satışlar da yüzde 3,7 artışla 27,94 milyon adede ulaştı.