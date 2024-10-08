Çin, Pakistan'daki Terör Saldırısına Karşı Seyahat Uyarısı Yaptı

Güncel

Çin, dün Pakistan'ın Karaçi şehrinde iki Çinlinin öldüğü terör saldırısının ardından vatandaşlarına ülkede son aylarda terör saldırılarının yoğunlaştığı iki bölgeye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarına ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerine seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin'in, vatandaşlarını hedef alan saldırı nedeniyle "şoke olduğu" belirtilerek, Pakistanlı yetkililerden olayın soruşturulması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması istendi.

Açıklamada, "Güvenlik alanındaki açıkların etkin şekilde giderilmesini, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun, Çin personeli, kurumları ve projelerinin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Olay

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi şehrinde Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında Çinli elektrik şirketinin çalışanlarını taşıyan araç konvoyuna önceki gece bombalı saldırı düzenlenmişti.

Belucistan eyaletinde faaliyet yürüten ayrılıkçı Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı örgütün üstlendiği saldırıda yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıda hedef alınan Çinli şirketin, Karaçi'nin doğusundaki Kasım Limanı Termik Enerji Santralleri Projesi'nin üstlenicisi olduğu belirtilmişti.

Pakistan'da son yıllarda Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin parçasını oluşturan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında yürütülen büyük ölçekli enerji ve altyapı projelerini hedef alan saldırıların arttığı gözleniyor. Bu yıl mart ayında Belucistan eyaletinde Çin'in yatırımlar yaptığı bir hava üssü ile limana saldırılar düzenlenmişti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 25 Mart'ta Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.