Çin, Pakistan Uydu Fırlattı

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JİUQUAN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin, Pakistan'a ait bir uyduyu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.

Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle cuma günü saat 12.07'de fırlatılan PRSC-EO1 adlı uydu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.

Roket, Tianlu-1 ve Lantan-1 adlı iki uyduyu da yörüngeye götürdü.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 556. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.