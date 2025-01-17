Çin, Pakistan Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin, Pakistan'a ait bir uyduyu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.
Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle cuma günü saat 12.07'de fırlatılan PRSC-EO1 adlı uydu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.
Roket, Tianlu-1 ve Lantan-1 adlı iki uyduyu da yörüngeye götürdü.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 556. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
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