Çin, Pakistanlı Astronotlara Eğitim Verecek

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in uzay görevleri için seçeceği iki Pakistanlı astronota eğitim vereceğini duyurdu. Astronotlardan birinin bir Çin uzay istasyonu uçuşunda yük uzmanı olarak görev yapacağı belirtildi.

Ajans sözcüsü Lin Xiqiang, çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan'da düzenlenen basın toplantısında, seçilen Pakistanlı astronotun yörüngedeyken olağan mürettebat sorumluluklarını yerine getirirken, bir yandan da Pakistan tarafından tasarlanan bilimsel deneyleri yürüteceğini söyledi.

Lin, şubat ayı sonunda ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla başlatılan Pakistanlı astronotların seçim sürecinin an itibarıyla devam ettiğini ifade etti.

Sözcü, söz konusu seçim sürecinin, Pakistan'da yapılacak ön seçim ve Çin'de yapılacak ikinci ve üçüncü aşamalar olmak üzere üç turlu bir prosedürden oluştuğunu kaydetti.

Lin, şu anda Çin'in gelecekte yürütülecek uzay istasyonu görevlerine yabancı astronotların olası katılımı konusunda diğer ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini belirtti.