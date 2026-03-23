Çin, Para Politikasında Açıklık ve İşbirliği Vurgusu Yapıyor

23.03.2026 14:09
BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an önümüzdeki beş yıl boyunca para politikasında açıklık ve ortak faydaya daha fazla ağırlık vereceklerini belirterek, bu durumun dünya genelindeki ülkelerin Çin'in kalkınma fırsatlarından faydalanmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Lan pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin ivmesi zayıflarken, küresel ekonomiye daha fazla istikrar ve pozitif enerji katmak üzere uluslararası finansal işbirliğini güçlendirip, yurtiçinde proaktif bir para politikası izleyeceklerini belirtti.

İkili ve çok taraflı finansal işbirliğini derinleştirip, küresel ekonomik yönetişimin gelişmesine yardımcı olacaklarını kaydeden Lan, küresel zorluklarla mücadele etmek ve daha somut sonuçlar almak üzere diğer ülkelerle finansal ve ekonomik kanallar aracılığıyla işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Lan, daha adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamını destekleyerek, yabancı şirketler de dahil olmak üzere tüm piyasa aktörlerinin eşit şartlarda rekabet etmesini sağlayacaklarını ifade etti.

2026 Çin Kalkınma Forumu, 22-23 Mart tarihleri arasında "15. Beş Yıllık Plan Döneminde Çin: Yüksek Kaliteli Kalkınmayı İlerletmek ve Birlikte Yeni Fırsatlar Yaratmak" temasıyla düzenleniyor.

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:25
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç
Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:46
MEB duyurdu Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
