Çin, Patruşev'in 8-13 Ekim'de ülkeyi ziyaret edip Wang Yi ile görüşeceğini açıkladı

Çin, Patruşev'in 8-13 Ekim'de ülkeyi ziyaret edip Wang Yi ile görüşeceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün çarşamba günkü açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev, 8-13 Ekim'de Çin'i ziyaret edecek. Patruşev, Wang Yi ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.
BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev 8-13 Ekim tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Patruşev ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.
Kaynak: Xinhua
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