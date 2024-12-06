Çin Pavyonu COP16'da Ziyaret Edildi

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RİYAD, 6 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı (COP16) sırasında Çin pavyonunu ziyaret eden insanlar, 5 Aralık 2024.

600 metrekareden fazla bir alanı kaplayan Çin pavyonu, etkinlikteki en büyük ikinci ulusal pavyon olma özelliğini taşıyor. "Yüzyıllar Boyunca Yeşil Çin Seddi ve Çin'in Restorasyonu" temalı sergi, ülkenin çölleşmeye karşı mücadelesini, özellikle de arazinin çölleşmesini tersine çevirmeyi amaçlayan büyük bir ulusal girişim olan Üç Kuzey Barınak Ormanı Programı aracılığıyla sergiliyor. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)