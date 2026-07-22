Çin-Rus Tatbikatına Japonya'nın Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin-Rus Tatbikatına Japonya'nın Tepkisi

22.07.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Rusya ile yaptığı tatbikatın Japonya'nın ekonomik bölgesinde olmadığını savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile düzenlediği tatbikatın Japonya'nın "kendi münhasır ekonomik bölgesi sınırlarına denk düştüğü" suçlamasını reddederek, açık denizlerdeki tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında Japonya'nın, "Çin'e ait savaş gemilerinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde tatbikat yaptığı gerekçesiyle endişesini iletmesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, Japonya'nın açıklamalarını "mesnetsiz" şeklinde tanımlayarak reddetti ve Çin'in açık denizlerdeki tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Çin makamlarının, Rusya ile düzenlenen ortak tatbikat konusunda tutumlarını net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Lin, tatbikat bölgesinde Japonya'ya ait Okinotori Adası'nın aslında bir "ada" değil, "kaya" olduğunu ve münhasır ekonomik bölge iddiası için yeterli olmadığını söyledi.

Lin, "Japonya, diğer ülkeleri meşru ve yasal eylemler üzerinden karalayarak ve sözde dış tehdit söylemlerinde bulunarak yeniden silahlanmayı hızlandırmak ve savaş sonrası uluslararası düzene zorluk çıkarmak için bahaneler aramaktadır." dedi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Çin ve Rusya donanmalarının hafta sonu Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde gerçek mühimmatla ortak tatbikat düzenlediğini açıklamıştı.

Koizumi'nin ardından Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin donanmasına ait güdümlü füze destroyerinin 19 Temmuz'da Pasifik Okyanusu'nda, Japonya'nın Okinotori Adası'nın yaklaşık 180 kilometre güneybatısında bulunan münhasır ekonomik bölgesi içinde makineli tüfekle gerçek mühimmat atışı gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin, gerçek mühimmat kullanılan tatbikatların bölgedeki gemiler için potansiyel güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki endişesini ilettiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Japonya, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Rus Tatbikatına Japonya'nın Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:21
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:38:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin-Rus Tatbikatına Japonya'nın Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.