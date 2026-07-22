Çin-Rus Tatbikatına Japonya'nın Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile düzenlediği tatbikatın Japonya'nın "kendi münhasır ekonomik bölgesi sınırlarına denk düştüğü" suçlamasını reddederek, açık denizlerdeki tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında Japonya'nın, "Çin'e ait savaş gemilerinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde tatbikat yaptığı gerekçesiyle endişesini iletmesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, Japonya'nın açıklamalarını "mesnetsiz" şeklinde tanımlayarak reddetti ve Çin'in açık denizlerdeki tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Çin makamlarının, Rusya ile düzenlenen ortak tatbikat konusunda tutumlarını net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Lin, tatbikat bölgesinde Japonya'ya ait Okinotori Adası'nın aslında bir "ada" değil, "kaya" olduğunu ve münhasır ekonomik bölge iddiası için yeterli olmadığını söyledi.

Lin, "Japonya, diğer ülkeleri meşru ve yasal eylemler üzerinden karalayarak ve sözde dış tehdit söylemlerinde bulunarak yeniden silahlanmayı hızlandırmak ve savaş sonrası uluslararası düzene zorluk çıkarmak için bahaneler aramaktadır." dedi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Çin ve Rusya donanmalarının hafta sonu Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde gerçek mühimmatla ortak tatbikat düzenlediğini açıklamıştı.

Koizumi'nin ardından Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin donanmasına ait güdümlü füze destroyerinin 19 Temmuz'da Pasifik Okyanusu'nda, Japonya'nın Okinotori Adası'nın yaklaşık 180 kilometre güneybatısında bulunan münhasır ekonomik bölgesi içinde makineli tüfekle gerçek mühimmat atışı gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin, gerçek mühimmat kullanılan tatbikatların bölgedeki gemiler için potansiyel güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki endişesini ilettiğini söylemişti.