Çin-Rusya Doğal Gaz Hattı Tamamlandı

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki en büyük tek hatlı doğalgaz aktarım kapasitesine sahip boru hattı olan Çin- Rusya doğu rotası doğalgaz boru hattının bağlantısı tamamlandı.

Boru hattını işleten Çin Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Ağı Şirketi'nden (PipeChina) pazartesi günü yapılan açıklamada boru hattında 38 milyar metreküplük yıllık aktarım hacmiyle tam kapasite işletmeye geçildiği de belirtildi.

Çin ile Rusya arasındaki enerji işbirliğinin simgesel öneme sahip projesi olan bu sınır ötesi doğalgaz boru hattının 3.000 kilometrelik kısmı Rusya'da, 5.111 kilometrelik bölümü ise Çin'de bulunuyor.

Boru hattının Çin'deki bölümü, ülkenin kuzeydoğusunda Rusya ile sınır komşusu olan Heihe kentinde başlıyor ve Sibirya'dan gelen doğalgazı Çin'in güneydeki ekonomi ve finans merkezi Shanghai'ya taşıyor.

Boru hattının tüm hat boyunca bağlantısının sağlanmasının, Çin'in doğusunda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde doğalgaz arz kapasitesini ve acil durumlarda doğalgaz arzını yükseltme kapasitelerini büyük oranda artırdığını kaydeden PipeChina, bunun aynı zamanda ülkenin doğu enerji stratejik koridorunun tamamlanması anlamına geldiğini belirtti.

Boru hattının Çin'deki bölümünün kuzey kesiminin Aralık 2019'da faaliyete geçmesiyle 80 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz taşıyan boru hattı, güzergah üzerindeki yaklaşık 450 milyonluk nüfusa fayda sağladı.

Çin-Rusya doğu rotası doğalgaz boru hattı, Çin- Orta Asya ve Çin- Myanmar petrol ve doğalgaz boru hatlarının ardından ülkeye doğalgaz getiren üçüncü sınır ötesi uzun mesafe doğalgaz hattı olma özelliğini taşıyor.