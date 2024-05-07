Çin-Rusya Fuarı, Heilongjiang eyaletinde düzenlenecek

Güncel

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- 8. Çin- Rusya Fuarı, 16-21 Mayıs tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde düzenlenecek.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre fuar, Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Liu Xuesong düzenlediği basın toplantısında, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı organizasyonuyla kayda değer bir Rus işletmeleri grubunun fuara katılacağını, ayrıca Rusya'dan 16 federal kuruluşun da işlerini sergileyeceğini belirtti.

Fuar, Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması, yatırım fırsatları, işbirliği projeleri, kaliteli ürünleri ve ayırt edici kültürel unsurlarını ön plana çıkaran bir platform olarak da işlev görecek. Etkinlik, iki ülke arasında çeşitli sektörlerde kapsamlı görüşme ve müzakereleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi son yıllarda genişlerken, ticari mal yapısının optimizasyonu da devam ediyor. 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaretin değeri 240,1 milyar ABD dolarına ulaşırken, 200 milyar dolarlık ticaret hedefi vaktinden evvel tutturuldu.

2024 yılının ilk çeyreğinde, ikili ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 56,68 milyar ABD dolarına ulaşmasıyla olumlu gidişat devam etti.

Yaklaşan fuarın, 44 ülke ve bölgeyi temsil eden 120'den fazla heyetten 5.000'i aşkın profesyonel alıcıyı kendine çekmesi bekleniyor.

388.000 metrekareyi kaplayan sergi alanında 10 sektörden 20'yi aşkın önemli kategoride 5.000'den fazla ürün sergilenecek.

Bu yılki etkinlikte onur konuğu Çin eyaleti Zhejiang, onur konuğu Rus kenti Moskova ve tematik ev sahibi kent ise Harbin olacak.

Çin-Rusya Fuarı'na ev sahipliği yapan kentler, iki ülke arasında dönüşümlü olarak belirleniyor. İlki 2014 yılında düzenlenen fuara o tarihten bu yana 7.200'ü aşkın Çinli ve Rus işletmenin yanı sıra 1.05 milyondan fazla tüccar katılırken, fuarda toplam değeri 446,8 milyar yuanı (yaklaşık 63 milyar ABD doları) bulan sözleşmeler imzalandı.