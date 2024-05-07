Çin-Rusya Fuarı, Heilongjiang eyaletinde düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin-Rusya Fuarı, Heilongjiang eyaletinde düzenlenecek

Çin ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olan 8. Çin-Rusya Fuarı, Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde gerçekleştirilecek. Fuar, Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması, yatırım fırsatları, işbirliği projeleri ve kültürel unsurlarını sergileyecek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi artarken, fuarın 5.000'den fazla profesyonel alıcıyı çekmesi bekleniyor.

07.05.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- 8. Çin- Rusya Fuarı, 16-21 Mayıs tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde düzenlenecek.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre fuar, Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Liu Xuesong düzenlediği basın toplantısında, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı organizasyonuyla kayda değer bir Rus işletmeleri grubunun fuara katılacağını, ayrıca Rusya'dan 16 federal kuruluşun da işlerini sergileyeceğini belirtti.

Fuar, Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması, yatırım fırsatları, işbirliği projeleri, kaliteli ürünleri ve ayırt edici kültürel unsurlarını ön plana çıkaran bir platform olarak da işlev görecek. Etkinlik, iki ülke arasında çeşitli sektörlerde kapsamlı görüşme ve müzakereleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi son yıllarda genişlerken, ticari mal yapısının optimizasyonu da devam ediyor. 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaretin değeri 240,1 milyar ABD dolarına ulaşırken, 200 milyar dolarlık ticaret hedefi vaktinden evvel tutturuldu.

2024 yılının ilk çeyreğinde, ikili ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 56,68 milyar ABD dolarına ulaşmasıyla olumlu gidişat devam etti.

Yaklaşan fuarın, 44 ülke ve bölgeyi temsil eden 120'den fazla heyetten 5.000'i aşkın profesyonel alıcıyı kendine çekmesi bekleniyor.

388.000 metrekareyi kaplayan sergi alanında 10 sektörden 20'yi aşkın önemli kategoride 5.000'den fazla ürün sergilenecek.

Bu yılki etkinlikte onur konuğu Çin eyaleti Zhejiang, onur konuğu Rus kenti Moskova ve tematik ev sahibi kent ise Harbin olacak.

Çin-Rusya Fuarı'na ev sahipliği yapan kentler, iki ülke arasında dönüşümlü olarak belirleniyor. İlki 2014 yılında düzenlenen fuara o tarihten bu yana 7.200'ü aşkın Çinli ve Rus işletmenin yanı sıra 1.05 milyondan fazla tüccar katılırken, fuarda toplam değeri 446,8 milyar yuanı (yaklaşık 63 milyar ABD doları) bulan sözleşmeler imzalandı.

Kaynak: Xinhua

Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Rusya Fuarı, Heilongjiang eyaletinde düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:16 Ricardo Quaresma’dan çok konuşulacak itiraflar Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:39:08. #1.11#
SON DAKİKA: Çin-Rusya Fuarı, Heilongjiang eyaletinde düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement